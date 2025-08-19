Rs 57 crore sanctions for bridge connecting Garhwal and Kumaon by CM Dhami in Uttarakhand उत्तराखंड में गंगा नदी पर बनेगा 150 मीटर लंबा नया पुल,इन इलाकों को जोड़ेगा;CM ने मंजूर किए 57 करोड़, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड में गंगा नदी पर बनेगा 150 मीटर लंबा नया पुल,इन इलाकों को जोड़ेगा;CM ने मंजूर किए 57 करोड़

यह पुल पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा। इस पुल के लिए वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद मंगलवार को उत्तराखंड सरकार के लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर ने परियोजना के लिए स्वीकृत आदेश जारी किए गए।

Sourabh Jain एएनआई, देहरादून, उत्तराखंडTue, 19 Aug 2025 06:33 PM
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों को एक बड़ी सौगात देते हुए इन दोनों इलाकों को जोड़ने वाले सिंगटाली पुल के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। गंगा नदी पर प्रस्तावित इस पुल की कुल लम्बाई 150 मीटर होगी, और यह कौड़ियाला-व्यासघाट मोटर मार्ग KKM-01 से गुजरने वाले नदी के हिस्से पर बनेगा। पुल के बारे में जानकारी देते हुए सरकार की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि इस पुल के निर्माण से दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत होगा। बयान में बताया गया कि पुल के तेजी से निर्माण के साथ, इसके निर्धारित समय में पूरा होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि वित्त समिति ने इस प्रस्ताव को पहले ही हरी झंडी दे दी है। जिसके बाद पुल के निर्माण में आ रही सभी बाधाएं अब दूर हो गई हैं, जिससे पुल का निर्माण शीघ्र शुरू हो सकेगा।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले इस पुल के लिए वित्तीय और ढांचागत सहायता का प्रस्ताव रखा। जिसके स्वीकृत होने के बाद मंगलवार को उत्तराखंड सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) के चीफ इंजीनियर ने परियोजना के लिए स्वीकृत आदेश जारी किए गए।

इस बीच, 17 अगस्त को मुख्यमंत्री ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, जिनमें पुत्री विवाह सहायता योजना, मृत्यु अनुदान योजना, मातृत्व सहायता योजना और शिक्षा सहायता योजना शामिल हैं, के अंतर्गत श्रमिकों और उनके आश्रितों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से 24.85 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए।

Uttarakhand News

