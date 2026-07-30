Roorki News: देवर पर महिला से मारपीट का आरोप
Roorki News: झबरेड़ा में एक महिला ने अपने देवर पर गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके पति के घर से बाहर जाने पर देवर ने उसके साथ बदसलूकी की। विरोध करने पर उसने लाठी से हमला किया, जिससे महिला की एक हड्डी टूट गई। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
Roorki News: झबरेड़ा। एक महिला ने अपने देवर पर गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाकर कोतवाली में तहरीर दी। महिला का आरोप है कि गुरुवार को उसका पति घर से बाहर था। इसी दौरान देवर ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर लाठी से हमला कर दिया। इससे उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई। महिला ने बताया कि करीब एक माह पहले भी आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी। उस समय मोहल्ले के लोगों ने समझौता करा दिया था। घटना के बाद पति के घर लौटने पर महिला ने पूरी जानकारी दी। इसके बाद दोनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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