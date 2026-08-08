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Roorki News: तीन दिन बाद निकली चटक धूप, पारे में आया उछाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की में तीन दिनों की बारिश के बाद शनिवार को मौसम में बदलाव आया। सुबह से आसमान साफ रहा और धूप निकलने से तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

Roorki News: तीन दिन बाद निकली चटक धूप, पारे में आया उछाल

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। तीन दिन से लगातार बने बारिश के मौसम के बाद शनिवार को रुड़की में मौसम ने करवट ली। सुबह से ही आसमान साफ रहा और चटक धूप निकलने से तापमान में उछाल दर्ज किया गया। धूप के साथ उमस का असर भी बना रहा। आईआईटी रुड़की की कृषि-मौसम वेधशाला के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

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