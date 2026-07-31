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Roorki News: उमस भरी गर्मी से बेहाल हुए लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की, कार्यालय संवाददाता। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बावजूद गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। गुरुवार को शहर में हुई बारिश के बाद मौस

Roorki News: उमस भरी गर्मी से बेहाल हुए लोग

Roorki News: रुड़की, कार्यालय संवाददाता। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बावजूद गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। गुरुवार को शहर में हुई बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया था। वहीं, अगले दिन शुक्रवार को पूरे दिन उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। तेज धूप के साथ तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

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