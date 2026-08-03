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Roorki News: सुबह बादलों से मिली राहत, दोपहर में चिलचिलाती धूप से बढ़ी परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: सोमवार को रुड़की में मौसम में लगातार परिवर्तन होता रहा। सुबह बादल घने रहे, जिससे बारिश की उम्मीद जगी, लेकिन फिर धूप निकल आई। दिनभर बादलों और धूप के बीच खेल चलता रहा। बारिश की कमी और हल्की हवा के चलते उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। गर्मी के कारण लोग पसीने में तरबतर दिखे।

Roorki News: सुबह बादलों से मिली राहत, दोपहर में चिलचिलाती धूप से बढ़ी परेशानी

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। सोमवार को शहर में मौसम का मिजाज पूरे दिन बदलता रहा। सुबह आसमान में बादल छाए रहने से लोगों को बारिश की उम्मीद जगी, लेकिन कुछ देर बाद धूप निकल आई। दिनभर बादलों और धूप के बीच आंख-मिचौली चलती रही। बारिश नहीं होने और हवा की रफ्तार बेहद कम रहने से उमस ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। दोपहर के समय गर्मी और उमस के कारण लोग पसीने से तरबतर नजर आए।

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