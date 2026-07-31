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Roorki News: रंजिश को लेकर पीरपुरा गांव में खूनी संघर्ष, चार लोग गंभीर रूप से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के पीरपुरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते शुक्रवार सुबह दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। लाठी-डंडों और धारदार हथिया

Roorki News: रंजिश को लेकर पीरपुरा गांव में खूनी संघर्ष, चार लोग गंभीर रूप से घायल

Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। पीरपुरा गांव में रंजिश के चलते शुक्रवार सुबह दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से लैस दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया। इससे गांव में अफरा-तफरी मच गई। मारपीट में दोनों पक्षों के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस हने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।

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