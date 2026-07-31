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Roorki News: तेल टैंकर मोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: बुग्गावाला, संवाददाता। घेर पेम्मा गांव के समीप गुरुवार रात तेल टैंकर को मोड़ने को लेकर ड्राइवर और बाइक सवारों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिं

Roorki News: तेल टैंकर मोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद

Roorki News: बुग्गावाला, संवाददाता। तेल टैंकर को मोड़ने को लेकर ड्राइवर और बाइक सवारों के बीच विवाद के बाद हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर देहरादून के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात घेर पेम्मा गांव के समीप एक तेल टैंकर सड़क पर मुड़ रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे बाइक सवारों और टैंकर चालक के बीच रास्ता देने को लेकर कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया।

मौके से गुजर रहे राहगीर बीच-बचाव के लिए पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।

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