Roorki News: कंपनी के गेट के बाहर मजदूरों से मारपीट कर युवक फरार
Roorki News: कंपनी में काम करने वाले युवकों के साथ हुई घटना किसी बात को लेकर मजदूरों
Roorki News: बुग्गावाला, संवाददाता। थाना क्षेत्र के शहीदवाला ग्रंट की एमबी फूड्स कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के साथ शनिवार को कुछ बाहरी युवकों ने मारपीट कर दी। घटना कंपनी के गेट के बाहर हुई। मारपीट के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मजदूरों में रोष है। जानकारी के अनुसार शहीदवाला ग्रंट गांव में स्थित एमबी फूड्स कंपनी में गांव के ही कई युवक काम करते हैं। शनिवार को कुछ मजदूर कंपनी में काम करने के बाद गेट के बाहर मौजूद थे। इसी दौरान कुछ बाहरी युवक वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर मजदूरों और युवकों के बीच कहासुनी हो गई।
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