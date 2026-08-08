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Roorki News: महिलाओं पर रंजिशन हमला करने पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: लक्सर, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के दाबकी गांव में रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने घर में घुसकर दो महिलाओं पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिय

Roorki News: महिलाओं पर रंजिशन हमला करने पर मुकदमा दर्ज

Roorki News: लक्सर, संवाददाता। दाबकी गांव में रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने घर में घुसकर दो महिलाओं पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में दोनों महिलाएं घायल हो गईं। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दाबकी गांव निवासी उषा देवी ने पुलिस को तहरीर दे कर बताया कि 28 जुलाई की रात वह अपनी देवरानी मोना के साथ घर पर थीं। इसी दौरान गांव के संदीप उर्फ ढोला, अर्जुन और मांगा कथित रूप से घर में घुस आए। आरोप है कि तीनों नें गाली-गलौज कर दोनों महिलाओं पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया।

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