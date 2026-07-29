Roorki News: शराब पीने से रोकने पर महिलाओं पर लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला
Roorki News: महेश्वरी और दाबकी कला गांव की महिलाओं ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया जिसमें आरोप लगाया गया कि शराब पीने से रोकने पर दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि शराब पीने से मना करने पर संदिग्धों ने घर में घुसकर उन्हें लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया।
Roorki News: लक्सर, संवाददाता। महेश्वरी और दाबकी कला गांव की महिलाओं ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि शराब पीने से रोकने पर दबंगों ने गाली-गलौज और मारपीट की। आरोप लगाया कि घर में घुसकर महिलाओं पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। महिलाओं ने तहसील में एसडीएम से मुलाकात कर प्रार्थना पत्र दिया। आरोप लगाया कि मंगलवार की रात गांव का एक ग्रामीण रास्ते में शराब पी रहा था। महिलाओं ने उसे सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने से मना किया तो वह गाली-गलौज पर उतर आया और अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने लगा।
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