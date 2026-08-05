Roorki News: तीन दिन से लापता युवक की बरामदगी को ग्रामीणों का रायसी चौकी पर धरना
Roorki News: हजारों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण, महिलाओं ने भी जताया आक्रोश तीन दिन से लापता युवक की बरामदगी को ग्रामीणों का रायसी चौकी पर धरना
Roorki News: लक्सर, संवाददाता। रायसी गांव निवासी युवक अंकित के तीन दिन से लापता होने के मामले में बुधवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने रायसी चौकी पर धरना देकर युवक की जल्द बरामदगी की मांग की। रायसी पुलिस चौकी में बुधवार को लोगों ने धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि तीन दिन बीत जाने के बाद भी युवक का पता नहीं चल पाया है, जिससे परिवार के लोग परेशान हैं और पूरे गांव में चिंता का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस से मामले को गंभीरता से लेते हुए युवक की जल्द तलाश करने की मांग की।
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