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Roorki News: नालियों की सफाई न होने पर ग्रामीणों ने की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की, संवाददाता। भगवानपुर क्षेत्र के भंगेड़ी गांव के ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी को शिकायत पत्र देकर गांव में नालियों और बड़े नालों की लंबे समय स

Roorki News: नालियों की सफाई न होने पर ग्रामीणों ने की शिकायत

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। भगवानपुर क्षेत्र के भंगेड़ी गांव के ग्रामीणों ने बीडीओ को शिकायत पत्र देकर नालों की सफाई नहीं होने का आरोप लगाया है। कहा कि बरसात के दौरान गंदगी और जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण अरविंद कुमार, राहुल, सुमित, विकास, रहमान और नौशाद समेत अन्य लोगों ने शिकायत में बताया कि गांव में नियमित सफाई नहीं कराई जा रही है।

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