Roorki News: स्वागत द्वार न लगाने पर आंदोलन की चेतावनी
Roorki News: गोकुलवाला गांव के ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर स्वागत द्वार और बोर्ड लगाने की मांग की है। मुशर्रफ अहमद, मोहम्मद सहजाद सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आंदोलन की चेतावनी दी गई यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं।
Roorki News: क्षेत्र के गोकुलवाला गांव में ग्रामीणों ने गांव के मुख्य मार्ग पर स्वागत द्वार और बोर्ड लगाने की मांग की है। ग्रामीण मुशर्रफ अहमद, मोहम्मद सहजाद, तौकीर आलम, समद, आलीशान और मोनिश ने बताया कि गांव में प्रवेश मार्ग पर लंबे समय से स्वागत द्वार बनवाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से कहा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। चेतावनी दी कि यदि जल्द ही स्वागत द्वार का निर्माण नहीं कराया गया तो वह आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
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