Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: दोड़बसी-शाहमंशूर मार्ग पर पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: बुग्गावाला, संवाददाता। बरसात के मौसम में बुग्गावाला और दोड़बसी-शाहमंशूर गांव के बीच बहने वाली नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों को हर वर्ष भारी परेशान

Roorki News: दोड़बसी-शाहमंशूर मार्ग पर पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन

Roorki News: बुग्गावाला, संवाददाता। बरसात के मौसम में बुग्गावाला और दौड़बसी-शाहमंशूर गांव के बीच बहने वाली नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों को हर वर्ष भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को दोनों गांवों के ग्रामीण नदी किनारे एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर जल्द पुल निर्माण की मांग उठाई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News Village

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।