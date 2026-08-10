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Roorki News: झबरेड़ा सीट से वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को भाजपा का टिकट देने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: जिले की वाल्मीकि बस्ती में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वाल्मीकि समाज ने झबरेड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा से समाज के व्यक्ति को टिकट देने की मांग की। सभासद रोशन वाल्मीकि ने कहा कि वाल्मीकि समाज ने लंबे समय से भाजपा का समर्थन किया है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उन्हें उचित महत्व नहीं दिया गया।

झबरेड़ा सीट से वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को भाजपा का टिकट देने की मांग
झबरेड़ा सीट से वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को भाजपा का टिकट देने की मांग

Roorki News: कस्बे की वाल्मीकि बस्ती में सोमवार को वाल्मीकि समाज की बैठक आयोजित की गई। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव में झबरेड़ा विधानसभा सीट से वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को भाजपा का टिकट देने की पुरजोर मांग उठाई गई। नगर पंचायत झबरेड़ा के सभासद रोशन वाल्मीकि के आवास पर हुई बैठक में सभासद ने कहा कि वाल्मीकि समाज के अधिकांश लोग लंबे समय से भाजपा का समर्थन करते आ रहे हैं, लेकिन समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अपेक्षित महत्व नहीं दिया जा रहा है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य अमी लाल वाल्मीकि ने कहा कि झबरेड़ा विधानसभा सीट से समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए।

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बैठक में पंकज वाल्मीकि, यशपाल वाल्मीकि, संदीप वाल्मीकि, सुनील कुमार, जोगेंद्र वाल्मीकि, इंद्रेश वाल्मीकि, काला वाल्मीकि, सतीश वाल्मीकि, अनिल वाल्मीकि, सावन वाल्मीकि, अमरीश वाल्मीकि और टीपू वाल्मीकि आदि मौजूद रहे।

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