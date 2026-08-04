Roorki News: खंड प्रतिनिधि पद के लिए पूर्व सैनिकों से मांगे आवेदन
Roorki News: लक्सर विकासखंड में खंड प्रतिनिधि के रिक्त पद के लिए जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय ने पूर्व सैनिकों से आवेदन मांगे हैं। केवल उत्तराखंड के मूल निवासी पात्र होंगे। आवेदक की आयु अधिकतम 55 वर्ष होनी चाहिए और स्वास्थ्य उत्तम होना अनिवार्य है।
Roorki News: लक्सर, संवाददाता। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, हरिद्वार ने लक्सर विकासखंड में खंड प्रतिनिधि के रिक्त पद को मानदेय के आधार पर भरने के लिए पात्र पूर्व सैनिकों से आवेदन मांगे हैं। इस संबंध में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी डॉ. सरिता पवार ने विज्ञप्ति जारी कर इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित मानकों के अनुरूप आवेदन करने की अपील की है। जारी सूचना के अनुसार केवल उत्तराखंड के मूल निवासी तथा लक्सर विकासखंड के पूर्व सैनिक ही इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 55 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही आवेदक का स्वास्थ्य पूरी तरह उत्तम होना तथा सैन्य सेवा का चरित्र प्रमाणपत्र उत्कृष्ट श्रेणी का होना अनिवार्य है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।