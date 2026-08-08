Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: ऊर्जा निगम कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ की बैठक शनिवार को कुलदीप शर्मा के आवास पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप महामंत्री दीपक शांडिल्य

ऊर्जा निगम कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा
ऊर्जा निगम कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ की बैठक में उप महामंत्री दीपक शांडिल्य ने बताया कि प्रधान महामंत्री प्रदीप कुमार कंसल ने अधिशासी निदेशक तथा मुख्य अभियंता से वार्ता की है। उन्होंने बताया कि नए सृजित पदों को भरने की कार्रवाई चल रही है। बताया कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और उनकी वरिष्ठता सूची जल्द जारी करने पर भी चर्चा की गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Roorki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।