Roorki News: ऊर्जा निगम कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ की बैठक शनिवार को कुलदीप शर्मा के आवास पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप महामंत्री दीपक शांडिल्य
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ की बैठक में उप महामंत्री दीपक शांडिल्य ने बताया कि प्रधान महामंत्री प्रदीप कुमार कंसल ने अधिशासी निदेशक तथा मुख्य अभियंता से वार्ता की है। उन्होंने बताया कि नए सृजित पदों को भरने की कार्रवाई चल रही है। बताया कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और उनकी वरिष्ठता सूची जल्द जारी करने पर भी चर्चा की गई।
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