Roorki News: आहिल का छात्रवृत्ति चयन प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन
Roorki News: रुड़की में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में कक्षा तीन के छात्र आहिल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने लंबी कूद और ऊंची कूद सहित विभिन्न खेलों में भाग लिया और उनके प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन हुआ।
Roorki News: रुड़की। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत आयोजित विकासखंड एवं नगर निगम स्तरीय चयन खेलकूद प्रतियोगिता में रेलवे स्टेशन रोड निवासी कक्षा तीन के छात्र आहिल पुत्र नवाब ने शानदार प्रदर्शन किया। जीआईसी मैदान में प्रतियोगिता में आहिल ने लंबी कूद, ऊंची कूद सहित विभिन्न खेल स्पर्धाओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उसका चयन हुआ।
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