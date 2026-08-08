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Roorki News: तेज बुखार से बेहोश हुआ दो साल का बच्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: लक्सर, संवाददाता। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने तत्परता दिखाते हुए तेज बुखार से बेहोश हुए दो वर्षीय बच्चे को समय पर अस्पताल

तेज बुखार से बेहोश हुआ दो साल का बच्चा
तेज बुखार से बेहोश हुआ दो साल का बच्चा

Roorki News: लक्सर, संवाददाता। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने तत्परता दिखाकर तेज बुखार से बेहोश हुए दो वर्षीय बच्चे को समय पर अस्पताल पहुंचाया। उपचार के बाद बच्चे की हालत सामान्य होने पर उसे मां के साथ ट्रेन से हरदोई रवाना किया गया। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर ड्यूटी में तैनात सहायक उप निरीक्षक जसबीर सिंह और आरपीएसएफ कांस्टेबल मोहन पाल को पांच अगस्त की द्ररात एक महिला यात्री ने बताया कि उसका दो वर्षीय पुत्र कृतक, निवासी ग्राम पारा, जनपद हरदोई, तेज बुखार के कारण बेहोश हो गया है। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने तत्काल एंबुलेंस की व्यवस्था कर बच्चे को मां के साथ मेला अस्पताल पहुंचाया।

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