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Roorki News: सरदार ऊधम सिंह के बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की, संवाददाता। आर्य समाज नंद विहार रुड़की एवं शहीद भगत सिंह आदर्श युवा मंच की ओर से शुक्रवार को महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह के बलिदान दिवस पर

सरदार ऊधम सिंह के बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि
सरदार ऊधम सिंह के बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि

Roorki News: रुड़की। आर्य समाज नंद विहार और शहीद भगत सिंह आदर्श युवा मंच ने सरदार ऊधम सिंह के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान आर्य हरपाल सिंह सैनी ने ऊधम सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। सभी लोगों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पुष्पेंद्र आर्य, विनोद धीमान, अनुज सैनी, श्रेयांस प्रताप, मोनू, मौसम, दीपक आदि मौजूद रहे।

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