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Roorki News: सैनी कांवड़ सेवा समिति के भंडारे में पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की। सैनी कांवड़ सेवा समिति की ओर से आयोजित आठ दिवसीय भंडारे में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा पहुंचे। समिति के सदस्यों ने बताया कि आठ दिवसीय भंडारे क

Roorki News: सैनी कांवड़ सेवा समिति के भंडारे में पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा

Roorki News: रुड़की। सैनी कांवड़ सेवा समिति के आठ दिवसीय भंडारे में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा का स्वागत किया गया। सदस्यों ने बताया कि भंडारे में कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही लगातार शिव भक्तों की सेवा कर रही है। इस दौरान आलोक राज सैनी, राजेंद्र सैनी, शिक्षक सोनू सैनी, सुनील सैनी, नेत्रपाल, कुलदीप सैनी, अंशुल सैनी, संजय सैनी आदि मौजूद रहे।

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