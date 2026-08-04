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Roorki News: एसआईआर में लापरवाही बर्दाश्त नहीं:नगर आयुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: लक्सर में रुड़की के नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने चुनावी अभियान को पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे समर्थकों को जागरूक करें ताकि हर मतदाता का नाम सही तरीके से मतदाता सूची में शामिल हो सके।

Roorki News: एसआईआर में लापरवाही बर्दाश्त नहीं:नगर आयुक्त

Roorki News: लक्सर, संवाददाता। रुड़की के नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने एसआईआर अभियान को त्रुटिरहित और पारदर्शी ढंग से पूरा कराने के लिए तहसील सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जागरूक करें तथा उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीएलओ के पास भेजें। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की समय पर जांच और सत्यापन होने से भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति की संभावना नहीं रहेगी।

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