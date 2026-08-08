Roorki News: एक साथ उठे छह जनाजे, रो पड़ा पूरा गांव
Roorki News: लक्सर, संवाददाता। जनपद पौड़ी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने लक्सर क्षेत्र के एक परिवार को ऐसा गहरा जख्म दिया, जिसे शायद ही कभी भरा जा सके। हादसे में लक
Roorki News: लक्सर, संवाददाता। पौड़ी के कुंडाधार में दर्दनाक सड़क हादसे ने रायसी के एक परिवार को ऐसा गहरा जख्म दिया, जिसे शायद ही कभी भरा जा सके। हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत के बाद शनिवार को गांव में मातम पसर गया। सुबह से ही मृतकों के शव गांव पहुंचने शुरू हुए तो हर आंख नम हो गई। छह शवों के एक साथ गांव पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। घरों से उठती करुण आवाजों ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया।
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