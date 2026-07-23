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Roorki News: सड़क हादसे में घायल शिक्षक सुरेश पाल की उपचार के दौरान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: बुधवार को रुड़की के भंगेड़ी प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक सुरेश पाल की मौत महंत इंद्रेश अस्पताल, देहरादून में हुई। वह सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे जब नीलगाय ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया।

Roorki News: सड़क हादसे में घायल शिक्षक सुरेश पाल की उपचार के दौरान

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के बिंदुखड़क गांव निवासी और राजकीय प्राथमिक विद्यालय भंगेड़ी रुड़की में कार्यरत शिक्षक सुरेश पाल की बुधवार को देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वह दो दिन पहले सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार हुआ। दो दिन पहले शिक्षक सुरेश पाल अपने गांव बिंदुखड़क से आ रहे थे, तभी मौलना गांव के समीप उनकी बाइक को नीलगाय ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

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