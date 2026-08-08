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Roorki News: गंगा-जमुनी तहजीब ने दिया एकता का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: लक्सर के रायपुर गांव में एक ही परिवार के छह सदस्यों की दुखद मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। अंतिम संस्कार के दौरान, पांच हजार से अधिक लोग जुटे और जाति, धर्म से ऊपर उठकर शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े हुए। यह घटना गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करती है।

गंगा-जमुनी तहजीब ने दिया एकता का संदेश
गंगा-जमुनी तहजीब ने दिया एकता का संदेश

Roorki News: लक्सर। कोतवाली क्षेत्र के रायपुर गांव में एक ही परिवार के छह लोगों की दर्दनाक मौत के बाद पूरे क्षेत्र का माहौल गमगीन रहा। परिवार पर आई इस भीषण त्रासदी में समाज के हर वर्ग के लोग एकजुट होकर खड़े नजर आए। अंतिम संस्कार के दौरान करीब पांच हजार से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर शोक संतप्त परिवार का दुख बांटा और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की।

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