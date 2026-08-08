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Roorki News: छह अपनों को खोने के गम में डूबा पूरा गांव, हर आंख हुई नम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: लक्सर में एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत से पूरा गांव शोक में डूब गया है। मृतकों के घरों और गांव की गलियों में मातम पसरा हुआ है। अंतिम विदाई के लिए ग्रामीणों की बड़ी संख्या पहुंची है। इस दर्दनाक हादसे ने क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।

छह अपनों को खोने के गम में डूबा पूरा गांव, हर आंख हुई नम
छह अपनों को खोने के गम में डूबा पूरा गांव, हर आंख हुई नम

Roorki News: लक्सर, संवाददाता। एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत से पूरा गांव गहरे शोक में डूबा रहा। गांव की गलियों से लेकर मृतकों के घरों तक हर तरफ मातम, सिसकियां सुनाई देती रही। अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग पहुंचे। हादसे की भयावहता ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया।

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