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Roorki News: कांवड़ यात्रा के बीच बाजारों में जाम से थमी रफ्तार, इंतजाम साबित हुए नाकाफी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के चलते शहर में यातायात व्यवस्था एक बार फिर पटरी से उतरती नजर आई। शुक्रवार को सुबह से लेकर शाम तक शहर के प्रमुख बाज

Roorki News: कांवड़ यात्रा के बीच बाजारों में जाम से थमी रफ्तार, इंतजाम साबित हुए नाकाफी

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के चलते शहर में यातायात व्यवस्था एक बार फिर पटरी से उतरती नजर आई। शुक्रवार को सिविल लाइंस बाजार, मेन बाजार, नगर निगम पुल, बीटी गंज बाजार और चंद्रशेखर चौक पर वाहन रेंगते नजर आए। जाम के कारण वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल चलने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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