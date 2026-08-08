Roorki News: ट्यूबवेल पर रखा ट्रांसफार्मर खुर्द-बुर्द कर सामान चोरी
Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। ग्राम तांशीपुर में ट्यूबवेल पर रखे ट्रांसफार्मर को अज्ञात चोरों ने खुर्द-बुर्द कर उसमें से कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना का पता लग
Roorki News: मंगलौर। तांशीपुर में ट्यूबवेल पर रखे ट्रांसफार्मर को खुर्द-बुर्द कर उसमें से कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना का पता लगने पर किसान ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तांशीपुर निवासी किसान महावीर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके खेत में स्थित ट्यूबवेल पर ट्रांसफार्मर रखा हुआ था। 2 अगस्त की रात को अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मर को खोलकर उसमें से सामान निकाल लिया और ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर दिया।
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