Roorki News: खेत से ट्यूबवेल का कंट्रोलर चोरी, मुकदमा दर्ज
Roorki News: कोतवाली क्षेत्र के गांव झबरेडी कलां में 23 जुलाई को किसान अमन चौधरी के खेत से 7.5 एचपी ट्यूबवेल कंट्रोलर चोरी हो गया। अमन चौधरी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
Roorki News: कोतवाली क्षेत्र के गांव झबरेडी कलां में खेत से ट्यूबवेल का 7.5 एचपी कंट्रोलर चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव झबरेडी कलां निवासी अमन चौधरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 23 जुलाई को जब वह अपने खेत पर पहुंचे तो ट्यूबवेल का 7.5 एचपी कंट्रोलर गायब मिला। आसपास तलाश करने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका। उन्होंने बताया कि चोरी से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।