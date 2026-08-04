Roorki News: स्टोन क्रेशर में चोरी का प्रयास
Roorki News: बुग्गावाला के गोकुलवाला गांव के पास एक स्टोन क्रेशर में चोर घुस गए और सामान चुराने का प्रयास किया। चौकीदार की शोर मचाने पर चोर भाग गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी इकट्ठा की है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
Roorki News: बुग्गावाला। गोकुलवाला गांव के पास स्टोन क्रेशर पर चोर घुस गए और मोटर, बिजली के तार खोलने लगे। इसी दौरान चौकीदार के शोर मचाने पर चोर सामान छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर जानकारी जुटाई। थाना प्रभारी अंकुर शर्मा ने बताया कि तहरीर मिली है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है।
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