Roorki News: चोरों ने एक सप्ताह में दूसरी चोरी को दिया अंजाम

Roorki News: धनौरी। कृषि विज्ञान केंद्र के सामने लक्ष्मण ठेकेदार के घर का ताला तोड़कर घर में रखी नगदी, गहने और गेहूं की बोरी चोरी कर ली। कलियर थानाध्यक्ष कमल मोहन भंडारी का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। एक माह के अंदर चोरों ने जसवावाला, तेलीवाला के रसूलपुर में दिनदहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी को वारदात को अंजाम देने वाले चोर अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने, रात्रि गश्त बढ़ाने तथा पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं काखुलासा करने की मांग की है।