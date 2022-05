युवक कर रहा था स्मैक की तस्करी, पुलिस ने जानिए कैसे पहुंचाया जेल

पुलिस ने सोमवार रात सिरचंदी गांव के समीप स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। पुलिस ने गश्त कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक काे जेल भेज दिया।

इस खबर को सुनें