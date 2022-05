स्मैक की तस्करी कर रहा था युवक, जानिए पुलिस ने कैसे पहुंचाया जेल

लक्सर कोतवाली की सुल्तानपुर चौकी में तैनात दारोगा नरेंद्र तोमर रविवार रात चौकी के सिपाही पंकज रावत और अजीत तोमर के साथ सुल्तानपुर लक्सर रोड पर गश्त कर रहे थे। युवक को स्मैक संग गिरफ्तार किया।

इस खबर को सुनें