Roorki News: कांवड़ यात्रा में हाईवे किनारे सजे बाजार, कारोबार ने पकड़ी रफ्तार
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के साथ ही हरिद्वार हाईवे समेत प्रमुख कांवड़ मार्गों पर अस्थायी बाजार सज गए हैं। पूजा सामग्री से लेकर खा
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के साथ ही हाईवे समेत प्रमुख कांवड़ मार्गों पर अस्थायी बाजार सज गए हैं। पूजा सामग्री से लेकर खाने-पीने और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दुकानों पर सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इससे छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी संचालकों और स्थानीय युवाओं को रोजगार का अच्छा अवसर मिला है।
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