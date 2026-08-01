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Roorki News: कांवड़ यात्रा में हाईवे किनारे सजे बाजार, कारोबार ने पकड़ी रफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की, संवाददाता। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के साथ ही हरिद्वार हाईवे समेत प्रमुख कांवड़ मार्गों पर अस्थायी बाजार सज गए हैं। पूजा सामग्री से लेकर खा

कांवड़ यात्रा में हाईवे किनारे सजे बाजार, कारोबार ने पकड़ी रफ्तार
कांवड़ यात्रा में हाईवे किनारे सजे बाजार, कारोबार ने पकड़ी रफ्तार

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के साथ ही हाईवे समेत प्रमुख कांवड़ मार्गों पर अस्थायी बाजार सज गए हैं। पूजा सामग्री से लेकर खाने-पीने और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दुकानों पर सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इससे छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी संचालकों और स्थानीय युवाओं को रोजगार का अच्छा अवसर मिला है।

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