Roorki News: घर से नाराज होकर रेलवे स्टेशन पहुंची किशोरी
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। रेलवे स्टेशन रुड़की पर घर से नाराज होकर पहुंची एक किशोरी को जीआरपी ने सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। किशोरी स्टेशन परिसर मे
Roorki News: रुड़की। नाराज होकर घर से निकली किशोरी रेलवे स्टेशन पर को जीआरपी को रोती-बिलखती मिली। शुक्रवार रात प्लेटफॉर्म पर जीआरपी की किशोरी पर नजर पड़ी। महिला कांस्टेबल ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह घर से नाराज होकर आई है। उसके परिजनों को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया। इस दौरान जीआरपी चौकी प्रभारी सुशील कुमार तिवारी, एएसआई गिरीश चंद्र उनियाल, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, चन्द्रकिरण, सरयू सैनी, बिंदु सैनी आदि मौजूद रहे।
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