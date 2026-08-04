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Roorki News: किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: मंगलौर से एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। उसके परिजनों का कहना है कि एक युवक ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। किशोरी की उम्र 15 वर्ष है और वह 31 जुलाई को घर से गायब हुई। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

Roorki News: किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता

Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। कस्बे से एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में मंगलौर निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री 31 जुलाई की शाम करीब छह बजे घर से लापता हो गई। परिवार के लोगों ने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद घर में रखे मोबाइल की जांच करने पर पता चला कि किशोरी फेसबुक पर समीर नाम की आईडी से बातचीत कर रही थी।

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