Roorki News: किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता
Roorki News: मंगलौर से एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। उसके परिजनों का कहना है कि एक युवक ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। किशोरी की उम्र 15 वर्ष है और वह 31 जुलाई को घर से गायब हुई। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।
Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। कस्बे से एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में मंगलौर निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री 31 जुलाई की शाम करीब छह बजे घर से लापता हो गई। परिवार के लोगों ने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद घर में रखे मोबाइल की जांच करने पर पता चला कि किशोरी फेसबुक पर समीर नाम की आईडी से बातचीत कर रही थी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।