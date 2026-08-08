Roorki News: कावड़ियों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया

Roorki News: कावड़ियों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया
Roorki News: नारसन। ब्लाक खंड शिक्षा विभाग के समस्त विद्यालय कर्मचारियो की और से गंगनहर किनारे चल रहे कावड़ सेवा शिविर भंडारे में शिक्षकों व विद्यालय कर्मचारियों ने
Roorki News: नारसन। शिक्षा विभाग की ओर से गंगनहर किनारे चल रहे भंडारे में शिक्षकों और कर्मचारियों ने दिनभर कांवड़ियों की सेवा कर उन पर पुष्प वर्षा की। साथ ही उन्हें भोजन कराया। इस दौरान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कामेश्वर प्रसाद उनियाल, प्रधानाचार्य लिब्बरहेडी भारतवीर मलिक, सुरेश रौथाण, हर्ष प्रकाश काला, जय कुमार कश्यप, रवीश कुमार, सोनू, मुन्नी देवी, दिनेश सिंह, खेल समन्वयक पवन राणा, संदीप वर्मा, साधना, आलोक द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
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