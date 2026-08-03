Roorki News: नगर पंचायत में चार नामित सदस्यों ने ली शपथ
Roorki News: नगर पंचायत झबरेड़ा में सोमवार को उत्तराखंड शासन द्वारा नामित चार सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी हर्षवर्धन रावत ने सभी सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए सदस्य इंद्रेश मोती, मुकेश कश्यप, रोशन वाल्मीकि और नीरज रानी शर्मा हैं।
Roorki News: झबरेड़ा। नगर पंचायत झबरेड़ा में उत्तराखंड शासन द्वारा नामित चार सदस्यों का सोमवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी हर्षवर्धन रावत ने सभी नामित सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने वालों में कस्बा निवासी इंद्रेश मोती, मुकेश कश्यप, रोशन वाल्मीकि और नीरज रानी शर्मा शामिल रहे। चारों सदस्यों को उत्तराखंड शासन की ओर से नगर पंचायत झबरेड़ा में नामित किया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।