Roorki News: विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में पति, सास-ससुर गिरफ्तार
Roorki News: कलियर, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के हबीबपुर निवादा गांव में हुई विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति, सास और ससुर को ग
Roorki News: कलियर, संवाददाता। हबीबपुर निवादा गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया कि झबरेड़ा की नई मंडी निवासी नीटू राम ने तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री नीलू सैनी का विवाह वर्ष 2015 में हबीबपुर निवादा निवासी बसंत कुमार के साथ हिंदू रीति-रिवाज से किया था।बताया कि अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज भी दिया था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद से पति बसंत कुमार, ससुर विनय कुमार, सास सुषमा और देवर अंकित कुमार दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।