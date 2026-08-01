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Roorki News: विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में पति, सास-ससुर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: कलियर, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के हबीबपुर निवादा गांव में हुई विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति, सास और ससुर को ग

Roorki News: विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में पति, सास-ससुर गिरफ्तार

Roorki News: कलियर, संवाददाता। हबीबपुर निवादा गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया कि झबरेड़ा की नई मंडी निवासी नीटू राम ने तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री नीलू सैनी का विवाह वर्ष 2015 में हबीबपुर निवादा निवासी बसंत कुमार के साथ हिंदू रीति-रिवाज से किया था।बताया कि अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज भी दिया था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद से पति बसंत कुमार, ससुर विनय कुमार, सास सुषमा और देवर अंकित कुमार दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते थे।

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