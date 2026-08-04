Roorki News: खाले में मिला युवक का शव, एक साथी हिरासत में
Roorki News: लक्सर, खानपुर थाना क्षेत्र के न्यामतपुर गांव में 22 वर्षीय युवक उदित का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पानी से भरे खाले में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के साथ गए दो व्यक्तियों में से एक को हिरासत में लिया गया है, जबकि दूसरा फरार है।
Roorki News: लक्सर, संवाददाता। खानपुर थाना क्षेत्र के न्यामतपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 22 वर्षीय युवक का शव पानी से भरे खाले में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में युवक के साथ गए दो साथियों में से एक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जबकि दूसरा फरार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, न्यामतपुर निवासी 22 वर्षीय उदित पुत्र रणवीर सिंह मंगलवार को गांव के ही दो युवकों के साथ गांव के निकट बह रहे खाले (पानी के स्रोत) की ओर गया था।
कुछ देर बाद गांव के बच्चों ने सूचना दी कि उदित का शव पानी में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा युवक की तलाश शुरू की। ग्रामीण अरुण चौधरी, पंकज चौधरी, परमेश और अशोक कुमार ने बताया कि पहले खेतों में उसकी तलाश की गई, लेकिन करीब छह घंटे बाद उसका शव पानी से बरामद हुआ।
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