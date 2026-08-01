Roorki News: तेज धूप और उमस से लोग बेहाल, बारिश का इंतजार बढ़ा
Roorki News: लक्सर क्षेत्र में शनिवार को तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। सुबह से धूप तेज थी, जबकि बाद में बादल छाए लेकिन बारिश नहीं हुई। इससे किसानों में वर्षा की उम्मीद जगी, लेकिन दिनभर केवल उमस बनी रही। बाजारों में भी लोगों की आवाजाही कम रही।
Roorki News: लक्सर, संवाददाता। शनिवार को लक्सर क्षेत्र में तेज धूप और उमस ने लोगों को पूरे दिन परेशान किया। सुबह से ही धूप तेज रही, जबकि दोपहर के दौरान कई बार आसमान पर बादल छाए और तेज हवाएं भी चलीं। इससे लोगों और किसानों को बारिश की उम्मीद जगी, लेकिन बादल बिना बरसे ही लौट गए। बारिश नहीं होने से उमस बरकरार रही और लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। बाजारों और मुख्य सड़कों पर दोपहर के समय लोगों की आवाजाही भी अपेक्षाकृत कम रही। वहीं किसान लगातार आसमान की ओर टकटकी लगाए रहे, लेकिन दिनभर इंतजार के बाद भी वर्षा नहीं हुई।
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