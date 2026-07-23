Roorki News: मां के सम्मान में एक पेड़ अवश्य लगाएं
Roorki News: कौशिक पब्लिक स्कूल इमलीखेड़ा में छात्रों ने 'मां के नाम' अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान पर आधारित नाटक पेश किया। इस नाटक ने बताया कि मां की तरह पेड़ भी जीवन के लिए आवश्यक हैं। छात्रों ने सभी को प्रेरित किया कि हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे।
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। कौशिक पब्लिक स्कूल इमलीखेड़ा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान पर आधारित नाटक पेश कर सभी को भावुक कर दिया। संदेश दिया कि जिस प्रकार मां हमें जन्म देकर पालन-पोषण करती हैं, उसी प्रकार पेड़ भी हमें आक्सीजन, स्वच्छ वातावरण, फल, फूल और छाया प्रदान कर सुरक्षित रखते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसकी नियमित देखभाल का संकल्प लेना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।