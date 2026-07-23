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Roorki News: मां के सम्मान में एक पेड़ अवश्य लगाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: कौशिक पब्लिक स्कूल इमलीखेड़ा में छात्रों ने 'मां के नाम' अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान पर आधारित नाटक पेश किया। इस नाटक ने बताया कि मां की तरह पेड़ भी जीवन के लिए आवश्यक हैं। छात्रों ने सभी को प्रेरित किया कि हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे।

Roorki News: मां के सम्मान में एक पेड़ अवश्य लगाएं

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। कौशिक पब्लिक स्कूल इमलीखेड़ा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान पर आधारित नाटक पेश कर सभी को भावुक कर दिया। संदेश दिया कि जिस प्रकार मां हमें जन्म देकर पालन-पोषण करती हैं, उसी प्रकार पेड़ भी हमें आक्सीजन, स्वच्छ वातावरण, फल, फूल और छाया प्रदान कर सुरक्षित रखते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसकी नियमित देखभाल का संकल्प लेना चाहिए।

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