Roorki News: छात्रों ने सीखे व्यावहारिक उपचार के गुर
Roorki News: छात्रों ने सीखे व्यावहारिक उपचार के गुरछात्रों ने सीखे व्यावहारिक उपचार के गुरछात्रों ने सीखे व्यावहारिक उपचार के गुर
Roorki News: रुड़की। क्वाड्रा पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रुड़की के शालाक्य तंत्र विभाग के तत्वावधान में कॉमन ईएनटी (कान, नाक एवं गला) समस्याएं विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। गुरुवार को कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के सचिव डॉ. रकम सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों को अनुभवी चिकित्सकों के व्यावहारिक अनुभवों से भी सीखने का अवसर मिलना चाहिए।
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