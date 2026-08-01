Roorki News: घर-घर जाकर बताएंगे मां के दूध के फायदे
Roorki News: रुड़की में विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह के तहत शहरी क्षेत्रों में एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। पहले दिन, स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती और धात्री महिलाओं को मां के दूध के लाभों की जानकारी दी। 28 एएनएम और 119 आशा कार्यकर्ताओं की टीमें घर-घर जाकर जागरूकता बढ़ा रही हैं।
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह के तहत शनिवार से शहरी क्षेत्र में विशेष अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के पहले दिन छह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाली गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मां के दूध के महत्व की जानकारी दी गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर नवजात शिशुओं के लिए स्तनपान के लाभ और इसके प्रति जागरूक कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान के लिए 28 एएनएम और 119 आशा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। ये टीमें अगले एक सप्ताह तक शहरी क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर महिलाओं को जन्म के तुरंत बाद शिशु को मां का दूध पिलाने, छह माह तक केवल स्तनपान कराने और इसके स्वास्थ्य संबंधी लाभों की जानकारी देंगी।
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