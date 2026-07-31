Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: भंडारे में कहासुनी के बाद युवक पर हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: लक्सर में सोहनवीर ने पुलिस को तहरीर देकर छह युवकों पर अपने भाई अर्जुन के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। यह घटना 27 जुलाई को पोडोवाली गांव स्थित मंदिर के पास भंडारे के दौरान हुई थी। आरोप के अनुसार, सोहनवीर के भाई को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Roorki News: भंडारे में कहासुनी के बाद युवक पर हमला

Roorki News: लक्सर। एक युवक ने पुलिस को तहरीर देकर छह लोगों पर उसके भाई के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। खानपुर कोतवाली क्षेत्र के गिद्दावाली डेरियो निवासी सोहनवीर ने गुरुवार की शाम तहरीर देकर बताया कि 27 जुलाई को उनका भाई अर्जुन पोडोवाली गांव स्थित मंदिर के पास आयोजित भंडारे में भोजन करने गया था। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ युवकों से उसकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि छह युवकों ने उसके भाई अर्जुन के साथ मारपीट की जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कोतवाली प्रभारी गोविंद कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News Khanpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।