Roorki News: शिवभक्तों की सेवा करना ही सच्ची भक्ति: एसपी देहात
Roorki News: धनौरी क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा शिवभक्तों की सेवा के लिए श्री शिव विशाल भंडारे का उद्घाटन किया गया। समारोह में एसपी देहात रुड़की शेखर चंद्र सुयाल और मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड गौतम कुमार ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि शिवभक्तों की सेवा निस्वार्थ भाव से करना सच्ची भक्ति है।
Roorki News: धनौरी। धनौरी क्षेत्र के ग्रामीणों की ओर से शिवभक्तों की सेवा के लिए आयोजित श्री शिव विशाल भंडारे का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसपी देहात रुड़की शेखर चंद्र सुयाल और मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड गौतम कुमार ने किया। मंगलवार को अधिकारियों ने भंडारे में पहुंचकर शिवभक्तों का स्वागत किया। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि निस्वार्थ भाव से शिवभक्तों की सेवा करना ही सच्ची भक्ति है।
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