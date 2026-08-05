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Roorki News: शहर के सीवर फॉल्ट दूर कर लाइनें होंगी दुरुस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की में सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों की मरम्मत का कार्य तेज कर दिया गया है। विभाग ने जाम, ओवरफ्लो की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने स्थिति की तकनीकी जांच की और आवश्यकतानुसार खुदाई कर मरम्मत कार्य प्रारंभ किया गया है।

शहर के सीवर फॉल्ट दूर कर लाइनें होंगी दुरुस्त
शहर के सीवर फॉल्ट दूर कर लाइनें होंगी दुरुस्त

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। शहर की सीवर व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों और फॉल्टों के निस्तारण का कार्य तेज कर दिया गया है। विभाग का दावा है कि जहां भी सीवर जाम, ओवरफ्लो अथवा लाइन क्षतिग्रस्त होने की समस्या सामने आई है, वहां प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराई जाएगी। सहायक अभियंता जुनेद गौड के निर्देशन में प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सीवर लाइनों, चैंबरों और पाइपों की स्थिति का जायजा लिया। कई स्थानों पर पाइपों में अवरोध और क्षतिग्रस्त हिस्से मिलने पर खुदाई कर मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया।

आवश्यकतानुसार सीवर लाइनों की सफाई, मरम्मत और पुनर्निर्माण कराया जा रहा है।

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