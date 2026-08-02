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Roorki News: सीवर में बोतल, पॉलीथिन और कपड़ों से चोक, खोद-खोदकर लाइन की जा रही सफाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रामनगर क्षेत्र में बार-बार चोक हो रही सीवर लाइन को दुरुस्त करने के लिए जल संस्थान ने सफाई अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि नालियों का पानी सीवर से जोड़ा गया है, जिससे समस्या बढ़ रही है। विभाग ने लोगों से अपशिष्ट पदार्थ न डालने की अपील की है।

Roorki News: सीवर में बोतल, पॉलीथिन और कपड़ों से चोक, खोद-खोदकर लाइन की जा रही सफाई

Roorki News: रामनगर क्षेत्र में बार-बार चोक हो रही सीवर लाइन को दुरुस्त करने के लिए जल संस्थान ने सफाई अभियान तेज कर दिया है। कई स्थानों पर गड्ढे खोदकर सीवर लाइन की सफाई और मरम्मत कराई जा रही है। चैंबरों और पाइप लाइनों से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथिन, कपड़े, सिल्ट और अन्य ठोस कचरा निकल रहा है। अधिकारियों के अनुसार, कई स्थानों पर नालों का पानी सीवर लाइन से जोड़े जाने के कारण भी समस्या बढ़ी है। रामनगर में लंबे समय से सीवर लाइन चोक होने की शिकायतें मिल रही थीं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लाइन में सिल्ट और ठोस कचरा जमा होने से सीवर का प्रवाह बाधित हो रहा है। सहायक अभियंता जुनैद गौड़ ने बताया कि कुछ स्थानों पर लोगों ने नालियों का पानी गलत तरीके से सीवर लाइन से जोड़ दिया है। इससे सीवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और लाइन बार-बार जाम हो रही है.

सफाई अभियान

विभागीय टीम और ठेकेदार के कर्मचारियों ने सीवर लाइन की सफाई शुरू कर दी है। कई जगह पाइप लाइन तक पहुंचने के लिए गड्ढे खोदने पड़ रहे हैं। सफाई के दौरान चैंबरों से प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथिन, कपड़े, सिल्ट और अन्य अपशिष्ट पदार्थ निकाले जा रहे हैं। जहां जरूरत है, वहां लाइन की मरम्मत भी कराई जा रही है, ताकि सीवर व्यवस्था को दोबारा सुचारु किया जा सके.

लोगों से अपील

अधिकारियों ने बताया कि सीवर में बोतल, प्लास्टिक, कपड़े, निर्माण सामग्री और अन्य ठोस कचरा डालने से लाइनें बार-बार चोक हो जाती हैं। इसका खामियाजा लोगों को सीवर ओवरफ्लो और जलभराव के रूप में भुगतना पड़ता है। विभाग ने लोगों से सीवर में ठोस कचरा नहीं डालने और व्यवस्था को सुचारु रखने में सहयोग करने की अपील की है.

निर्माणाधीन भवनों की जांच

सहायक अभियंता ने सुपरवाइजर चौधरी चरण सिंह और शिफ्ट इंचार्ज रहमान को निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान उन भवनों को चिह्नित किया जाएगा, जहां नालों का पानी गलत तरीके से सीवर लाइन से जोड़ा गया है या नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर ठेकेदार बीएल चरण दास, रवींद्र, मोहित आदि मौजूद रहे.

सामान्य प्रश्न

रामनगर में सीवर लाइन चोक होने की समस्या क्यों हो रही है?
सीवर लाइन चोक होने की समस्या नालियों का पानी गलत तरीके से सीवर लाइन से जोड़ने और ठोस कचरे के जमा होने के कारण हो रही है।
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