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Roorki News: चोक सीवर लाइन से निकली बोतलें, कपड़े और मलबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रामनगर क्षेत्र में सीवर लाइन लगातार चोक होने की शिकायत पर, जल संस्थान के सहायक अभियंता जुनैद गौड़ ने निरीक्षण किया। जांच में सीवर लाइन से प्लास्टिक की बोतलें, कपड़े, और अन्य ठोस कचरा बरामद हुआ, जिससे प्रवाह बाधित हो रहा था। यह स्थानीय पार्षद की शिकायत के आधार पर किया गया था।

चोक सीवर लाइन से निकली बोतलें, कपड़े और मलबा
चोक सीवर लाइन से निकली बोतलें, कपड़े और मलबा

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। रामनगर क्षेत्र में सीवर लाइन के बार-बार चोक होने की शिकायत पर उत्तराखंड जल संस्थान गंगा के सहायक अभियंता जुनैद गौड़ ने शनिवार को मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। स्थानीय पार्षद की शिकायत पर विभागीय टीम ने सीवर चैंबर खुलवाकर लाइन की जांच कराई। इस दौरान सीवर लाइन से प्लास्टिक की बोतलें, कपड़े, पॉलिथीन, बजरी, निर्माण मलबा और अन्य ठोस कचरा बरामद हुआ, जिससे सीवर का प्रवाह बाधित हो रहा था।

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