तेज धूप और उमस से बेहाल रहे लोग, कांवड़ियों के हौसले बुलंद
लक्सर। शनिवार को दिनभर तेज धूप और उमस ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। सुबह से ही चिलचिलाती धूप के कारण बाजार और सड़कों पर गर्मी का असर साफ नजर आया। उमस
लक्सर।गर्मी का सबसे अधिक असर कांवड़ लेकर आने-जाने वाले शिवभक्तों पर पड़ा। तेज धूप के बावजूद कांवड़ियों के हौसलों में कोई कमी नजर नहीं आई। शिवभक्त लगातार हरिद्वार की ओर बढ़ते रहे। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, कांवड़ियों की भीड़ भी बढ़ती चली गई। साउंड सिस्टम पर बज रहे शिव भजनों और हर-हर महादेव के जयकारों से मार्ग शिवमय नजर आया। वहीं, तेज गर्मी के कारण लक्सर के बाजारों में भी अपेक्षाकृत सन्नाटा पसरा रहा। दोपहर के समय लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। दुकानदार भी ग्राहकों की कम आवाजाही के कारण परेशान नजर आए। ग्रामीण यशपाल चौधरी, अभिनव शर्मा और अनुज आदि का कहना था कि लगातार तेज धूप और उमस के कारण लोगों का बुरा हाल है।
इसके बावजूद कांवड़ियों की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।