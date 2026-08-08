तेज धूप और उमस से बेहाल रहे लोग, कांवड़ियों के हौसले बुलंद

लक्सर।गर्मी का सबसे अधिक असर कांवड़ लेकर आने-जाने वाले शिवभक्तों पर पड़ा। तेज धूप के बावजूद कांवड़ियों के हौसलों में कोई कमी नजर नहीं आई। शिवभक्त लगातार हरिद्वार की ओर बढ़ते रहे। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, कांवड़ियों की भीड़ भी बढ़ती चली गई। साउंड सिस्टम पर बज रहे शिव भजनों और हर-हर महादेव के जयकारों से मार्ग शिवमय नजर आया। वहीं, तेज गर्मी के कारण लक्सर के बाजारों में भी अपेक्षाकृत सन्नाटा पसरा रहा। दोपहर के समय लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। दुकानदार भी ग्राहकों की कम आवाजाही के कारण परेशान नजर आए। ग्रामीण यशपाल चौधरी, अभिनव शर्मा और अनुज आदि का कहना था कि लगातार तेज धूप और उमस के कारण लोगों का बुरा हाल है।